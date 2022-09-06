TAMPONAMENTO SULLA SS121 A MISTERBIANCO, CODE

Un incidente stradale si è verificato questa mattina 06 Settembre 2022 sulla SS 121, nei pressi dello svincolo Sieli in direzione Catania in territorio di Misterbianco.Nel sinistro sono state coinvol...

Un incidente stradale si è verificato questa mattina 06 Settembre 2022 sulla SS 121, nei pressi dello svincolo Sieli in direzione Catania in territorio di Misterbianco.

Nel sinistro sono state coinvolte due autovetture che per cause ancora in via di accertamento si sono scontrate tra di loro, in una delle quali vista il violento impatto sono esplosi gli airbag.

Sul posto i soccorsi, secondo le prime informazioni in nostro possesso non ci sono gravi conseguenze per le persone.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Misterbianco per i dovuti rilievi e stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

A causa dell'impatto che è avvenuto in corsia di sorpasso e la momentanea chiusura di una delle due corsie di marcia, al momento si registrano lunghe file e disagi alla circolazione in direzione Catania.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO