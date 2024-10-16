TAMPONAMENTO SULLA SS121 A MISTERBIANCO, LUNGHE CODE
Nel pomeriggio di oggi, 16 ottobre 2024, si è verificato un incidente sulla superstrada 121. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 14:30, nel tratto compreso tra lo svincolo Misterbianco Sieli e quello di Misterbianco Motta Sant'Anastasia, in direzione Paternò.
Le cause dell'incidente non sono ancora note, ma si è trattato di un tamponamento a catena che ha coinvolto diversi veicoli.
Nonostante l'apparente gravità dell'accaduto, le prime informazioni indicano che non ci sono state gravi conseguenze per le persone coinvolte.
L'incidente, con le auto ferme in corsia di sorpasso, sta causando notevoli disagi alla circolazione.
Lunghe code si estendono già dallo svincolo di immissione sulla superstrada 121 dalla circonvallazione di Catania, con forti rallentamenti anche sulle strade limitrofe.