TAMPONAMENTO SULLA SS121 A MISTERBIANCO, LUNGHISSIMA CODA VERSO CATANIA

FLASH

Ennesimo incidente sulla ss121 e notevoli disagi a livello di traffico per gli automobilisti,

Il sinistro si è verificato nello steso punto di ieri, precisamente subito dopo lo svincolo Sieli in territorio di Misterbianco in direzione Catania

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, intervenuta sul posto, le prime informazioni non parlano comunque di conseguenze gravi per le persone coinvolte.

Nel sinistro sono coinvolti cinque autovetture.

La colonna si è sviluppata su la corsia della carreggiata in direzione Catania con il traffico in forte difficoltà , al momento ci sono sono circa 4 Km di fila che inizia nei pressi dello svincolo Piano Tavola.