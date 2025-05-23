Tamponamento sulla SS121 a Palazzolo: feriti e lunghe code

Belpasso, 23 maggio 2025 – Grave incidente stradale pochi minuti fa, intorno alle ore 13.10, sulla superstrada 121 nel tratto compreso tra lo svincolo di Palazzolo e quello del Centro Commerciale, in...

Belpasso, 23 maggio 2025 – Grave incidente stradale pochi minuti fa, intorno alle ore 13.10, sulla superstrada 121 nel tratto compreso tra lo svincolo di Palazzolo e quello del Centro Commerciale, in direzione Catania.

Per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture – una Renault Clio e una Peugeot 206 – si sono scontrate violentemente in corsia di sorpasso.

L'impatto è stato particolarmente violento: nella Peugeot sono esplosi gli airbag, segno dell’intensità del tamponamento.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi alle persone coinvolte. Al momento non si conoscono le condizioni di salute dei feriti né la prognosi.

Le vetture, rimaste ferme in corsia di sorpasso, stanno causando forti rallentamenti al traffico. Si segnala una lunga coda che si estende fino nei pressi dello svincolo per Paternò.

Le forze dell’ordine sono giunte sul posto per i rilievi del caso e per gestire la viabilità. Si invita alla massima prudenza e si consiglia di percorrere itinerari alternativi.

Notizia in aggiornamento.