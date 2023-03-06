TAMPONAMENTO SULLA SS121 A PIANO TAVOLA , RALLENTAMENTI DIREZIONE CATANIA
A cura di Redazione
06 marzo 2023 08:04
Ennesimo incidente stradale sulla ss121.
Il tamponamento che ha coinvolto due autovetture si è verificato questa mattina, 06 Marzo 2023 nel tratto stradale tra lo svincolo Piano Tavola e lo svincolo Motta Sant'Anastasia in direzione Catania.
Fortunatamente secondo le informazioni in nostro possesso , nessuna grave conseguenze per le gli occupanti dei veicoli.
Disagi invece si registrano nel traffico veicolare, con forti rallentamenti nel tratto interessaro
