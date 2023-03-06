TAMPONAMENTO SULLA SS121 A PIANO TAVOLA , RALLENTAMENTI DIREZIONE CATANIA

Ennesimo incidente stradale sulla ss121.Il tamponamento che ha coinvolto due autovetture si è verificato questa mattina, 06 Marzo 2023 nel tratto stradale tra lo svincolo Piano Tavola e lo svincolo Mo...

A cura di Redazione 06 marzo 2023 08:04

Condividi