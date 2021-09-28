95047

28 settembre 2021 08:05
TAMPONAMENTO SULLA SS121, CODE DIREZIONE CATANIA -
Incidente oggi, 28 settembre 2021, sulla ss121 a seguito di un tamponamento avvenuto, intorno alle ore 07.30 un paio di metri prima lo svincolo Misterbianco Sieli in direzione Catania.

Stando alle prime notizie raccolte non ci sarebbero feriti, ma il sinistro sta  comunque causando problemi alla viabilità  lungo la tratta della 121, nel territorio di Misterbianco.

Nel sinistro sono coinvolti due autovetture, due Peugeot, che per cause al momento non note hanno tamponato in corsia di sorpasso.

Al momento, ore 08.00, il traffico in direzione Catania sta subendo rallentamenti nel tratto interessato dal sinistro, con code di circa 3 km che inizia dallo svincolo Piano Tavola.

 

