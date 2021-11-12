TAMPONAMENTO SULLA SS121 , CODE DIREZIONE PATERNO'

FLASHUn tamponamento che ha coinvolto secondo le prime informazioni 2 autovetture si è verificato nella mattina di oggi, 12 Novembre 2021 sulla SS121.Il sinistro si è verificato un paio di centinaia...

A cura di Redazione 12 novembre 2021 13:02

Condividi