TAMPONAMENTO SULLA SS121 , CODE DIREZIONE PATERNO'
FLASH
Un tamponamento che ha coinvolto secondo le prime informazioni 2 autovetture si è verificato nella mattina di oggi, 12 Novembre 2021 sulla SS121.
Il sinistro si è verificato un paio di centinaia di metri prima lo svincolo Palazzolo in direzione Paternò.
Per cause non ancora note due autovetture si sono scontrate ed una di queste ha terminato la sua corsa al centro della carreggiata, violento è stato l’impatto tanto che gli airbag sono esplosi in seguito al sinistro.
Fortunatamente non si registrano secondo le prime informazioni feriti gravi.
Sul posto la Polizia Municipale di Belpasso e gli uomini dell'Anas.
Tanti i disagi per chi deve percorrere la superstrada, al momento si registrano lunghe code in direzione Adrano, oltre al sinistro si stanno svolgendo lavori di ripristino del manto stradale dopo i disagi causati nella giornata di ieri .