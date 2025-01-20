TAMPONAMENTO SULLA SS121 DOPO LO SVINCOLO DI PATERNÒ: RALLENTAMENTI VERSO CATANIA

Paternò, 20 gennaio 2025 - La giornata si apre con l’ennesimo incidente lungo la superstrada 121. Secondo le prime informazioni, un tamponamento a catena ha coinvolto diversi veicoli poco dopo lo svin...

Paternò, 20 gennaio 2025 - La giornata si apre con l’ennesimo incidente lungo la superstrada 121.

Secondo le prime informazioni, un tamponamento a catena ha coinvolto diversi veicoli poco dopo lo svincolo di Paternò, nei pressi del "Palazzo di Ferro", in direzione Catania.

Le cause dell’incidente non sono ancora state chiarite, ma sembrerebbe che nessuna delle persone coinvolte abbia riportato gravi conseguenze.

Tuttavia, i mezzi coinvolti sono rimasti fermi in corsia di sorpasso, causando significativi rallentamenti nel tratto interessato.

Le forze dell’ordine e i soccorsi sono prontamente intervenuti sul posto per gestire la situazione e regolare il traffico.

Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione e, se possibile, di valutare percorsi alternativi per evitare ulteriori disagi.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli sulle dinamiche dell’incidente e sulla viabilità.