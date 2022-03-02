TAMPONAMENTO SULLA SS121 IN DIREZIONE CATANIA, CODE
Un incidente stradale si è verificato questa mattina 02 Marzo 2022 ulla SS 121, nei pressi dello svincolo Palazzolo in direzione Catania.
Nel sinistro sono state coinvolte un autovettura ed un furgone che per cause ancora in via di accertamento si sono scontrate tra di loro.
Sul posto un ambulanza del 118, secondo le prime informazioni in nostro possesso non ci sono gravi conseguenze per le persone
Sul posto è intervenuta l’anas ed i carabinieri per stabilire l’esatta dinamica del sinistro e stabilire l’esatta dinamica
Al momento si registrano lunghe file e disagi alla circolazione in direzione Catania.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO