TAMPONAMENTO SULLA SS121 IN DIREZIONE PATERNO’, FORTI RALLENTAMENTI
Ennesimo incidente di giornata, 15 Marzo 2023 sulla superstrada ss121.
Il tamponamento che ha coinvolto tre autovetture, si è verificato nei pressi dello svincolo Misterbianco/centro in direzione Paternò.
Fortunatamente, secondo le prime informazioni in nostro possesso, non avrebbero riportato gravi conseguenze le persone coinvolte nel sinistro.
Discorso discorso invece diverso per il traffico che sta subendo notevoli rallentamenti con la coda di circa 2 km che inizia nei pressi dell’imbarco della circonvallazione di Catania con la superstrada.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO