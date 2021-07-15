TAMPONAMENTO SULLA SS121 IN TERRITORIO DI MISTERBIANCO

FLASHIncidente e lunghe code questa sera, 15 luglio 2021, sulla ss121 a seguito di un incidente avvenuto un paio di metri dopo lo svincolo Misterbianco Centro/Sieli in direzione Paternò.Stando alle p...

FLASH

Incidente e lunghe code questa sera, 15 luglio 2021, sulla ss121 a seguito di un incidente avvenuto un paio di metri dopo lo svincolo Misterbianco Centro/Sieli in direzione Paternò.

Stando alle prime notizie raccolte non ci sarebbero feriti gravi, ma il sinistro sta comunque causando problemi alla viabilità lungo la tratta della 121, nel territorio di Misterbianco.

Nel sinistro sono coinvolti due autovetture, che per cause al momento non note hanno tamponato in corsia di sorpasso.

La colonna si è sviluppata su la corsia della carreggiata in direzione Paternò con il traffico in forte difficoltà per alcuni chilometri che al momento arriva nei pressi dello svincolo Misterbianco.

Sul posto i Carabinieri per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica e gestire il traffico