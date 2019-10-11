TAMPONAMENTO SULLA SS121 IN TERRITORIO DI MISTERBIANCO
Ennesimo incidente stradale, sempre sulla ss121,intorno alle ore 14 sulla ss121 in direzione Paternò, esattamente a Misterbianco nei pressi dello svincolo della zona commerciale.
Secondo le primissime informazioni, si tratterebbe di un tamponamento che ha coinvolto un autocarro ed una Opel. Non si conosce, ancora, la dinamica del sinistro, sul posto per i rilievi del caso la polizia locale di Misterbianco.
Per fortuna non ci sono stati danni a persone, soltanto tanta paura, solo ed esclusivamente danni ai mezzi.
Forte rallentamenti in direzione Paternò.