TAMPONAMENTO SULLA SS121, LUNGA FILA DIREZIONE CATANIA

A cura di Redazione Redazione
09 aprile 2021 17:36
TAMPONAMENTO SULLA SS121, LUNGA FILA DIREZIONE CATANIA -
News
FLASH

Lunghe code e disagi lungo la Statale 121  a seguito di un incidente avvenuto un paio di metri dopo lo svincolo Sieli in direzione Catania.

Stando alle prime notizie raccolte non ci sarebbero feriti gravi, ma il sinistro sta  comunque causando molti problemi alla viabilità  lungo la tratta della 121, nel territorio di Misterbianco.

Nel sinistro sono coinvolti un furgone e due autovetture.

La colonna si è sviluppata su  la corsia della carreggiata in direzione Catania con il traffico in forte difficoltà per alcuni chilometri che al momento arriva nei pressi dello svincolo Piano Tavola.

