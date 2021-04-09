TAMPONAMENTO SULLA SS121, LUNGA FILA DIREZIONE CATANIA

FLASHLunghe code e disagi lungo la Statale 121 a seguito di un incidente avvenuto un paio di metri dopo lo svincolo Sieli in direzione Catania.Stando alle prime notizie raccolte non ci sarebbero feri...

Lunghe code e disagi lungo la Statale 121 a seguito di un incidente avvenuto un paio di metri dopo lo svincolo Sieli in direzione Catania.

Stando alle prime notizie raccolte non ci sarebbero feriti gravi, ma il sinistro sta comunque causando molti problemi alla viabilità lungo la tratta della 121, nel territorio di Misterbianco.

Nel sinistro sono coinvolti un furgone e due autovetture.

La colonna si è sviluppata su la corsia della carreggiata in direzione Catania con il traffico in forte difficoltà per alcuni chilometri che al momento arriva nei pressi dello svincolo Piano Tavola.