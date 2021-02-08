95047

TAMPONAMENTO SULLA SS121, LUNGA FILA IN DIREZIONE CATANIA

+++FLASH+++Incidente questa mattina sulla superstrada 121 all'altezza dello svincolo Misterbianco/Sieli in direzione Catania.Per cause in via d'accertamento si è verificato un tamponamento che ha coin...

08 febbraio 2021 08:32
News
+++FLASH+++

Incidente questa mattina sulla superstrada 121 all'altezza dello svincolo Misterbianco/Sieli in direzione Catania.

Per cause in via d'accertamento si è verificato un tamponamento che ha coinvolto due autoveicoli (una Panda ed Renault Kaptur) ed un furgone,

Fortunatamente non si registra nessun ferito grave, si segnalano forti rallentamenti a causa dei veicoli incidentati presenti all'interno della carreggiata che impedivano la circolazione dei veicoli.

Al momento lunga cosa che inizia nei pressi dello svincolo Piano Tavola

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

 

 

