TAMPONAMENTO SULLA SS121, LUNGHE CODE

12 maggio 2025 –

Mattinata difficile per gli automobilisti in transito sulla superstrada SS121 in direzione Catania, dove si è verificato un incidente che ha causato una lunga fila chilometrica.

L’impatto è avvenuto poco prima del Ponte Graci: tre autovetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento, le cui cause non sono ancora state chiarite.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, nessuna delle persone a bordo avrebbe riportato gravi conseguenze. Sul posto la Polizia Municipale per i dovuti accertamenti di legge e stabile l' esatta dinamica.

La carreggiata è parzialmente ostruita, con conseguenti rallentamenti significativi al traffico, che si estende per diversi chilometri.

Si consiglia agli automobilisti di valutare percorsi alternativi e di prestare la massima attenzione.

La situazione è in evoluzione e si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.