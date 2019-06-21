95047

TAMPONAMENTO SULLA SS121, LUNGHE CODE DIREZIONE PATERNÒ

FLASHIncidente sulla ss121 questo pomeriggio intorno alle ore 19 nei pressi svincolo Motta S.Anastasia/Misterbianco in direzione Paternò.Per cause in via d'accertamento, si è verificato un tamponament...

A cura di Redazione Redazione
21 giugno 2019 19:55
TAMPONAMENTO SULLA SS121, LUNGHE CODE DIREZIONE PATERNÒ -
News
Condividi

FLASH

Incidente sulla ss121 questo pomeriggio intorno alle ore 19 nei pressi svincolo Motta S.Anastasia/Misterbianco in direzione Paternò.

Per cause in via d'accertamento, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto tre autovetture.

Per fortuna nessun ferito.

Problemi di traffico con forte rallentamenti in direzione Paternò

Sul posto l'azienda Sos strade per la viabilità
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047