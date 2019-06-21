TAMPONAMENTO SULLA SS121, LUNGHE CODE DIREZIONE PATERNÒ
FLASHIncidente sulla ss121 questo pomeriggio intorno alle ore 19 nei pressi svincolo Motta S.Anastasia/Misterbianco in direzione Paternò.Per cause in via d'accertamento, si è verificato un tamponament...
A cura di Redazione
21 giugno 2019 19:55
FLASH
Incidente sulla ss121 questo pomeriggio intorno alle ore 19 nei pressi svincolo Motta S.Anastasia/Misterbianco in direzione Paternò.
Per cause in via d'accertamento, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto tre autovetture.
Per fortuna nessun ferito.
Problemi di traffico con forte rallentamenti in direzione Paternò
Sul posto l'azienda Sos strade per la viabilità
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO