TAMPONAMENTO SULLA SS121 NEI PRESSI DELLO SVINCOLO MISTERBIANCO
A cura di Redazione
09 maggio 2019 09:22
+++FLASH NEWS+++
Tamponamento intorno alle ore 08.30, sulla superstrada ss121 all'altezza svincolo Misterbianco/Sieli in direzione Catania.
Ad essere coinvolti due autovetture, al momento pochi dettagli, secondo le primissime informazioni non ci sarebbero feriti gravi, sul posto i soccorsi.
Si segnalano lunghissime code a partire dallo svincolo Piano Tavola
IN AGGIORNAMENTO