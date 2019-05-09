95047

TAMPONAMENTO SULLA SS121 NEI PRESSI DELLO SVINCOLO MISTERBIANCO

+++FLASH NEWS+++Tamponamento intorno alle ore 08.30, sulla superstrada ss121 all'altezza svincolo Misterbianco/Sieli in direzione Catania.Ad essere coinvolti due autovetture, al momento pochi dettagli...

09 maggio 2019 09:22
+++FLASH NEWS+++

Tamponamento intorno alle ore 08.30, sulla superstrada ss121 all'altezza svincolo Misterbianco/Sieli in direzione Catania.

Ad essere coinvolti due autovetture, al momento pochi dettagli, secondo le primissime informazioni non ci sarebbero feriti gravi, sul posto i soccorsi.

Si segnalano lunghissime code a partire dallo svincolo Piano Tavola

IN AGGIORNAMENTO

 

