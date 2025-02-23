TAMPONAMENTO SULLA SS121 NEI PRESSI SVINCOLO PATERNÒ, SOCCORSI SUL POSTO E LUNGHE CODE
Paternò, 23 febbraio 2025 - Un incidente si è verificato nella serata di oggi poco prima delle ore 20 sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo per Paternò, in direzione Biancavilla.
Per cause ancora in fase di accertamento, quattro autovetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento avvenuto in prossimità del restringimento di carreggiata.
Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure alle persone coinvolte nel sinistro.
Al momento non si hanno notizie precise sulle loro condizioni di salute.
Presenti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi di legge per ricostruire la dinamica dell’incidente e nella gestione del traffico.
La circolazione sta subendo forti rallentamenti: le auto incidentate occupano la corsia di sorpasso, con una coda che inizia nei pressi del centro commerciale situato nelle vicinanze.
Gli automobilisti in transito sono invitati a prestare massima attenzione e a valutare percorsi alternativi per evitare disagi.