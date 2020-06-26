95047

TAMPONAMENTO SULLA SS121, RALLENTAMENTI IN DIREZIONE CATANIA

A cura di Redazione Redazione
26 giugno 2020 09:11
TAMPONAMENTO SULLA SS121, RALLENTAMENTI IN DIREZIONE CATANIA -
+++FLASH+++

Incidente in superstrada fra  auto e uno scooter

Rallentamenti sulla superstrada ss 121 nella mattina di oggi, 26 giugno, nei pressi dello svincolo Piano Tavola Zona Industriale  in direzione Catania. Intorno alle 8.30, secondo le prime informazioni, un auto ed uno scooter sono rimasti coinvolti in un tamponamento che ha causato rallentamenti al traffico.

Fortunatamente non si registra nessun ferito grave, si segnalano rallentamenti nel tratto interessato dal sinistro.

 

 

