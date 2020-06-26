TAMPONAMENTO SULLA SS121, RALLENTAMENTI IN DIREZIONE CATANIA
A cura di Redazione
26 giugno 2020 09:11
+++FLASH+++
Incidente in superstrada fra auto e uno scooter
Rallentamenti sulla superstrada ss 121 nella mattina di oggi, 26 giugno, nei pressi dello svincolo Piano Tavola Zona Industriale in direzione Catania. Intorno alle 8.30, secondo le prime informazioni, un auto ed uno scooter sono rimasti coinvolti in un tamponamento che ha causato rallentamenti al traffico.
Fortunatamente non si registra nessun ferito grave, si segnalano rallentamenti nel tratto interessato dal sinistro.