95047

TAMPONAMENTO SULLA SS121, RALLENTAMENTI IN DIREZIONE CATANIA

FLASHIncidente oggi, 20 agosto 2021, sulla ss121 a seguito di un tamponamento avvenuto, intorno alle ore 18.30 un paio di metri dopo lo svincolo Misterbianco Centro/Motta Sant'Anastasia in direzione C...

A cura di Redazione Redazione
20 agosto 2021 19:18
TAMPONAMENTO SULLA SS121, RALLENTAMENTI IN DIREZIONE CATANIA -
Dintorni
Condividi

FLASH

Incidente oggi, 20 agosto 2021, sulla ss121 a seguito di un tamponamento avvenuto, intorno alle ore 18.30 un paio di metri dopo lo svincolo Misterbianco Centro/Motta Sant'Anastasia in direzione Catania.

Stando alle prime notizie raccolte non ci sarebbero feriti,  ma il sinistro sta  comunque causando problemi alla viabilità  lungo la tratta della 121, nel territorio di Misterbianco.

Nel sinistro sono coinvolti due autovetture, che per cause al momento non note hanno tamponato.

Al momento, ore 19.10, il traffico in direzione Catania sta subendo rallentamenti

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047