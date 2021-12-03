95047

TAMPONAMENTO SULLA SS121, RALLENTAMENTI IN DIREZIONE CATANIA

03 dicembre 2021 16:05
FLASH

Un incidente stradale si è verificato intorno alle ore 15.30 di oggi  03 Dicembre 2021 sulla SS 121, nei pressi dello svincolo Piano tavola in direzione Catania.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti due autovetture ed un camion che per cause ancora in via di accertamento si sono scontrate tra di loro.

Dalle prime informazioni in nostro possesso non ci sono fortunatamente  gravi conseguenze per le persone.

Nel tratto interessato dal sinistro il traffico è fortemente rallentato con la formazione di code e disagi per chi sta percorrendo la superstrada

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

