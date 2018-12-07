95047

TAMPONAMENTO SULLA SS284, FERITI

Tamponamento, pochi minuti fa, sulla strada statale 284, in direzione Adrano, all’altezza dello svincolo Biancavilla.Da prime informazioni sembra che siano state coinvolte più autovetture.Sul posto so...

A cura di Redazione Redazione
07 dicembre 2018 16:58
TAMPONAMENTO SULLA SS284, FERITI -
News
Condividi

Tamponamento, pochi minuti fa, sulla strada statale 284, in direzione Adrano, all’altezza dello svincolo Biancavilla.

Da prime informazioni sembra che siano state coinvolte più autovetture.
Sul posto sono presenti i soccorsi. Non si conosce ancora l’entità e il numero di feriti.

Al momento si segnalano lunghissime code

In aggiornamento

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047