TAMPONAMENTO SULLA SS284, FERITI
Tamponamento, pochi minuti fa, sulla strada statale 284, in direzione Adrano, all'altezza dello svincolo Biancavilla.Da prime informazioni sembra che siano state coinvolte più autovetture.Sul posto so...
A cura di Redazione
07 dicembre 2018 16:58
Tamponamento, pochi minuti fa, sulla strada statale 284, in direzione Adrano, all’altezza dello svincolo Biancavilla.
Da prime informazioni sembra che siano state coinvolte più autovetture.
Sul posto sono presenti i soccorsi. Non si conosce ancora l’entità e il numero di feriti.
Al momento si segnalano lunghissime code
In aggiornamento