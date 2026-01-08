TAMPONAMENTO SULLA SUPERSTRADA 121, CODE

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 gennaio 2026, si è verificato un incidente stradale sulla superstrada 121, nei pressi della salita di Misterbianco, uno dei tratti più trafficati dell’asse viario.Sec...

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 gennaio 2026, si è verificato un incidente stradale sulla superstrada 121, nei pressi della salita di Misterbianco, uno dei tratti più trafficati dell’asse viario.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un tamponamento che ha coinvolto almeno tre automobili. Fortunatamente, non si registrerebbero gravi conseguenze per le persone coinvolte, anche se restano in corso gli accertamenti di rito.

L’incidente ha però avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità: si segnalano lunghe code e rallentamenti soprattutto in direzione Paternò, con traffico congestionato già a diversi chilometri dal punto dell’impatto.

Invito alla prudenza

Gli automobilisti sono invitati a prestare la massima attenzione, valutare percorsi alternativi e mettere in conto tempi di percorrenza più lunghi fino al completo ripristino della circolazione sulla .

