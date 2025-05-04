TAMPONAMENTO SULLA SUPERSTRADA 121, TRAFFICO RALLENTATO IN DIREZIONE PATERNÒ

PALAZZOLO – Nella serata di oggi, domenica 4 maggio 2025, si è verificato un incidente stradale lungo la superstrada 121, nel tratto compreso tra il distributore di carburante e lo svincolo per Palazz...

PALAZZOLO – Nella serata di oggi, domenica 4 maggio 2025, si è verificato un incidente stradale lungo la superstrada 121, nel tratto compreso tra il distributore di carburante e lo svincolo per Palazzolo, in direzione Paternò.

Secondo le prime informazioni, il sinistro ha coinvolto due autovetture che si sarebbero scontrate mentre percorrevano la corsia di sorpasso. Una delle auto ha terminato la sua corsa contro il guardrail.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Fortunatamente, le persone coinvolte non avrebbero riportato gravi conseguenze.

L’incidente ha comunque causato forti rallentamenti alla viabilità, con code e disagi per gli automobilisti in transito nella zona.

I Carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La circolazione risulta ancora parzialmente rallentata, in attesa del completo ripristino della viabilità.