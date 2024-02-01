95047

TAMPONAMENTO SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, LUNGHE CODE DIREZIONE SIRACUSA

Questa mattina sulla Tangenziale di Catania si è verificato un incidente nei pressi dello svincolo Bicocca-Asse Servizi Per Porto-Aeroporto in direzione Siracusa.Per cause al vaglio da parte dell'auto...

01 febbraio 2024 06:53
Questa mattina sulla Tangenziale di Catania si è verificato un incidente nei pressi dello svincolo Bicocca-Asse Servizi Per Porto-Aeroporto in direzione Siracusa.

Per cause al vaglio da parte dell'autorità si è verificato un tamponamento che ha coinvolto tre autovetture ed un mezzo pesante.

Sul posto i soccorsi, al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sull'entità dei danni o sul coinvolgimento di persone ferite.

Lo scontro ha provocato un rallentamento significativo del traffico nella zona interessata.

Le autorità competenti sono intervenute sul posto per gestire la situazione e facilitare il flusso del traffico.

