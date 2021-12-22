95047

TAMPONAMENTO SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, TRAFFICO CONGESTIONATO E DISAGI PURE SULLA SS121

A cura di Redazione Redazione
22 dicembre 2021 16:19
TAMPONAMENTO SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, TRAFFICO CONGESTIONATO E DISAGI PURE SULLA SS121 -
FLASH

Incidente nel pomeriggio di oggi, 22 Dicembre 2021, sul tangenziale di Catania e gravi disagi per chi la sta percorrendo in direzione Messina.

Il tamponamento che ha coinvolto più veicoli si è verificato nei pressi dello svincolo San Giovanni Galermo.

Nello scontro ci sarebbero dei feriti  sul posto due ambulanze per prestare i soccorsi.

Traffico paralizzato con lunghissime code che iniziano dalla svincolo dell'asse dei servizi,  ripercussioni che si stanno verificando pure sulla ss121 nel tratto di Misterbianco che immette sulla tangenziale.

 

