TAMPONAMENTO SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, TRAFFICO CONGESTIONATO E DISAGI PURE SULLA SS121
FLASH
Incidente nel pomeriggio di oggi, 22 Dicembre 2021, sul tangenziale di Catania e gravi disagi per chi la sta percorrendo in direzione Messina.
Il tamponamento che ha coinvolto più veicoli si è verificato nei pressi dello svincolo San Giovanni Galermo.
Nello scontro ci sarebbero dei feriti sul posto due ambulanze per prestare i soccorsi.
Traffico paralizzato con lunghissime code che iniziano dalla svincolo dell'asse dei servizi, ripercussioni che si stanno verificando pure sulla ss121 nel tratto di Misterbianco che immette sulla tangenziale.