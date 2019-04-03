95047

03 aprile 2019 20:54
TAMPONAMENTO SULLA TANGENZIALE, LUNGHE CODE -
Code e traffico, questa seria, in Tangenziale, a causa di un tamponamento che ha coinvolto 3 auto: l'incidente si è verificato in direzione Messina, nei pressi dello svincolo Misterbianco.

Per fortuna non si segnalano feriti.

Sul posto la Polizia stradale per effettuare i rilievi, personale dell’Anas e ditta specializzata per la pulizia della strada invasa da detriti

Si segnalano lunghissime code

