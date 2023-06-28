95047

28 giugno 2023 20:52
TAMPONAMENTO SULLA TANGENZIALE NEI PRESSI SVINCOLO MISTERBIANCO, CODE
News
Incidente stradale nella serata di oggi ,28 Giugno 2023 , sulla tangenziale di Catania.

Per cause al momento non note, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto due autovetture.

Il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo Misterbianco in direzione Messina.

Secondo le prime informazioni non avrebbero riportato gravi conseguenze le persone coinvolte nel sinistro

Gravi invece le ripercussioni sul traffico che sta subendo notevoli rallentamenti, con code di circa 3 km

