TAMPONAMENTO SULLA TANGENZIALE, RALLENTAMENTI IN DIREZIONE MISTERBIANCO
A cura di Redazione
26 ottobre 2020 13:47
+++FLASH
Code e rallentamenti sulla tangenziale di Catania, un tamponamento si è verificato intorno alle ore 13 che ha coinvolto due autovetture.
E’ successo lungo la tangenziale in direzione Misterbianco all’altezza dello svincolo per San Giorgio.
Immediato l’allarme e sul posto si sono portati i soccorsi per gestire l’emergenza.
Fortunatamente non si registrano feriti, mentre il tamponamento ha effetti sul traffico lungo l’arteria.
L’incidente sta causando, infatti, rallentamenti e code in tangenziale.