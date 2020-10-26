95047

TAMPONAMENTO SULLA TANGENZIALE, RALLENTAMENTI IN DIREZIONE MISTERBIANCO

A cura di Redazione Redazione
26 ottobre 2020 13:47
News
+++FLASH

Code e rallentamenti sulla tangenziale di Catania, un tamponamento si è verificato intorno alle ore 13 che ha coinvolto due autovetture.

E’ successo lungo la tangenziale in direzione Misterbianco all’altezza dello svincolo per San Giorgio.

Immediato l’allarme e sul posto si sono portati i soccorsi per gestire l’emergenza.

Fortunatamente non si registrano feriti, mentre il tamponamento ha effetti sul traffico lungo l’arteria.

L’incidente sta causando, infatti, rallentamenti e code in tangenziale.

