TAMPONAMENTO TRA DUE AUTO IN VIA MONGIBELLO

Due autovetture, sono rimaste coinvolte in un incidente sulla via Mongibello questa sera, 11 Settembre 2021.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 20.20 nella strada che collega Paternò con Ragalna nei pressi del Ponte Scalilli in territorio di Ragalna.

Le auto, una Volkswagen Polo ed una Renault Clio che procedevano tutte nella stessa direzione, per cause in via d'accertamento da parte dell'autorità sono state protagoniste del tamponamento a catena.

Fortunatamente non ci sono state gravissime conseguenze per gli occupanti dei veicoli coinvolti, per due persone, secondo le prime informazioni si è reso necessario il trasporto in ospedale per i dovuti controlli e le cure del caso.

Sul posto due ambulanze del 118 ed i Carabinieri della locale stazione di Ragalna per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

Qualche rallentamento alla circolazione veicolare nel tratto interessato dal sinistro.