95047

TAMPONAMENTO TRA DUE VETTURE, TANGENZIALE DI CATANIA

Ancora caos lungo la tangenziale di Catania direzione Siracusa, e precisamente, nello svincolo tra San Giovanni Galermo e Misterbianco, poco fa a causa di un tamponamento tra due autovetture.Secondo ,...

A cura di Redazione Redazione
15 novembre 2018 10:05
TAMPONAMENTO TRA DUE VETTURE, TANGENZIALE DI CATANIA -
News
Condividi

Ancora caos lungo la tangenziale di Catania direzione Siracusa, e precisamente, nello svincolo tra San Giovanni Galermo e Misterbianco, poco fa a causa di un tamponamento tra due autovetture.

Secondo , le prime informazioni, fortunatamente, nessuna grave conseguenza per gli occupanti delle autovetture.

Sul posto gli Agenti della Polizia Stradale.

Si registrano forti rallentamenti del traffico in direzione Siracusa.

IN AGGIORNAMENTO

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047