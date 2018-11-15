TAMPONAMENTO TRA DUE VETTURE, TANGENZIALE DI CATANIA
A cura di Redazione
15 novembre 2018 10:05
Ancora caos lungo la tangenziale di Catania direzione Siracusa, e precisamente, nello svincolo tra San Giovanni Galermo e Misterbianco, poco fa a causa di un tamponamento tra due autovetture.
Secondo , le prime informazioni, fortunatamente, nessuna grave conseguenza per gli occupanti delle autovetture.
Sul posto gli Agenti della Polizia Stradale.
Si registrano forti rallentamenti del traffico in direzione Siracusa.
IN AGGIORNAMENTO