TAMPONAMENTO TRA PIÙ AUTO SULLA SS121, CODE E DISAGI ALLA VIABILITÀ
L'allerta è scattata intorno alle 06.30 di oggi, giovedì 02 Marzo 2023, lungo la superstrada statale 121.
Si è verificato un tamponamento che secondo le prime informazioni ha coinvolto almeno tre autovetture che poi hanno arrestato la corsa in mezzo alla carreggiata.
Il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo Misterbianco/Sieli in direzione Catania.
Le condizioni dei coinvolti non sembrano gravi, mentre si registrano forti disagi alla viabilità.
Si sono subito formate code per permettere l'intervento della macchina dei soccorsi e rimuovere i mezzi.
Elisa Longo
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO