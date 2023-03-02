95047

TAMPONAMENTO TRA PIÙ AUTO SULLA SS121, CODE E DISAGI ALLA VIABILITÀ

02 marzo 2023 07:02
L'allerta è scattata intorno alle 06.30 di oggi, giovedì 02 Marzo 2023, lungo la superstrada statale 121.

Si è verificato un tamponamento che secondo le prime informazioni ha coinvolto almeno tre autovetture che poi hanno arrestato la corsa in mezzo alla carreggiata.

Il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo Misterbianco/Sieli in direzione Catania.

Le condizioni dei coinvolti non sembrano gravi, mentre si registrano forti disagi alla viabilità.

Si sono subito formate code per permettere l'intervento della macchina dei soccorsi e rimuovere i mezzi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

