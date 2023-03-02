TAMPONAMENTO TRA PIÙ AUTO SULLA SS121, CODE E DISAGI ALLA VIABILITÀ

L'allerta è scattata intorno alle 06.30 di oggi, giovedì 02 Marzo 2023, lungo la superstrada statale 121.Si è verificato un tamponamento che secondo le prime informazioni ha coinvolto almeno tre autov...

A cura di Redazione 02 marzo 2023 07:02

Condividi