Nella serata di oggi, 4 febbraio, intorno alle ore 19, un incidente stradale si è verificato sulla SS 121 nei pressi dello svincolo Palazzolo in direzione Paternò.

La collisione ha coinvolto tre autovetture, le cui cause sono attualmente al vaglio delle autorità competenti.

Si è appreso che l'incidente è avvenuto in corsia di sorpasso, ma ulteriori dettagli sulla dinamica sono ancora in fase di indagine.

Immediatamente dopo l'incidente, sono intervenuti i Carabinieri, sul posto pure due ambulanze del 118 per prestare soccorso alle persone coinvolte nel sinistro.

Al momento, non sono ancora disponibili informazioni sulla gravità delle ferite riportate dagli occupanti dei veicoli coinvolti.

Tuttavia, è importante segnalare che il traffico nel tratto interessato sta subendo notevoli rallentamenti, la superstrada è stata chiusa con uscita obbligatoria nello svincolo centro commerciale e deviato su percorsi alternativi

TAMPONAMENTO TRA TRE AUTO SULLA SS121 NEI PRESSI SVINCOLO PALAZZOLO, SOCCORSI SUL POSTO

