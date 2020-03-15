TAMPONE NEGATIVO PER LA RAGAZZA DI BIANCAVILLA CHE LAVORA AL CALL CENTER DI PATERNO'

Negativo il tampone effettuato alla ragazza di Biancavilla che lavora al call center di Paternò.Sul caso interviene il sindaco di Paternò Nino Naso, con un post su Facebook: "Grazie a Dio il tampone e...

Negativo il tampone effettuato alla ragazza di Biancavilla che lavora al call center di Paternò.

Sul caso interviene il sindaco di Paternò Nino Naso, con un post su Facebook: "Grazie a Dio il tampone eseguito sulla ragazza di Biancavilla che lavora presso un call center di Paternò è risultato NEGATIVO"

ed il sindaco di Biancavilla, Antonio Bonanno:

"Vi dò una buona notizia. La nostra concittadina sottoposta al tampone è risultata negativa

NON ha contratto il virus. Sono felice per lei, per la sua famiglia e per le persone che sono state a stretto contatto con lei.

Ma tutto questo non modifica di una virgola il momento che stiamo vivendo e l’atteggiamento che siamo tenuti e mantenere.

Non è questo il tempo in cui dobbiamo lasciarci sopraffare dalla psicosi e dalla paura, così come ho riscontrato in tanti in questi ultimi due giorni: dobbiamo essere rigidi con noi stessi per potere uscire tutti assieme da una circostanza imprevedibile che ci sta mettendo a durissima prova.