TAMPONI GRATUITI PER TUTTI GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA CITTÀ DI PATERNÒ

Nei giorni 6, 7 e 8 novembre prossimi (gli orari esatti saranno comunicati nelle prossime ore con ulteriore comunicato), l’Asp di Catania effettuerà tamponi rapidi a tutta la popolazione scolastica delle scuole superiori ricadenti nel territorio del Comune di Paternò (studenti residenti a Paternò, docenti e personale ATA che prestano servizio a Paternò). Nelle giornate di venerdì e domenica i tamponi verranno effettuati nella zona antistante lo stadio comunale “Falcone Borsellino”. Nella sola giornata di sabato, onde evitare sovrapposizioni con il mercato trisettimanale, i tamponi verranno effettuati nella zona antistante la piscina comunale “Giovanni Paolo II”.

Grazie ad un’interlocuzione con il dott. Pino Liberti, commissario straordinario per l’emergenza Covid dell’Asp di Catania, e con la Regione Siciliana, il comune comunica che già da questo fine settimana è in grado di di effettuare tamponi gratuiti a tutti gli studenti delle scuole superiori della città di Paternò, ai genitori, al personale docente ed al personale ATA. L’obiettivo è quello di avere un quadro sempre più chiaro e completo dell’attuale situazione epidemiologica a Paternò. Il tutto sarà coordinato di concerto con i dirigenti scolastici di ogni Istituto d’Istruzione superiore.