TAMPONI RAPIDI ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE SUPERIORI DI PATERNÒ (CAMBIO DEL CALENDARIO)

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMOSi comunica che vi è un cambiamento nei giorni di somministrazione dei tamponi rapidi alla popolazione scolastica degli Istituti Superiori ricadenti nel territorio del Comune d...

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Si comunica che vi è un cambiamento nei giorni di somministrazione dei tamponi rapidi alla popolazione scolastica degli Istituti Superiori ricadenti nel territorio del Comune di Paternò.

Il Liceo Classico "M. Rapisardi", l'Istituto Agrario "Redi" e l'Alberghiero "Rocco Chinnici" effettueranno i tamponi con le stesse modalità presso lo spazio antistante la piscina comunale "Giovanni Paolo II", sequenze ed orari già programmati con gli stessi Istituti, ma l'attività viene posticipata a lunedì 9 novembre anziché svolgersi domani venerdì 6 novembre. L'Istituto ITE "G. Russo" effettuerà l'attività di screening sabato 7 novembre nello spazio antistante lo stadio "Falcone Borsellino", mentre il Liceo Scientifico "E. Fermi" ed il Liceo Linguistico e delle Scienze Umane "De Sanctis" effettueranno lo screening domenica 8 novembre presso lo spazio antistante lo stadio "Falcone Borsellino", rimanendo invariata la giornata.

I tamponi saranno effettuati in modalità "Drive In" a tutta la popolazione scolastica delle scuole superiori ricadenti nel territorio del Comune di Paternò (studenti residenti a Paternò, docenti e personale ATA che prestano servizio a Paternò).