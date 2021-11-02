TAMPONI RAPIDI, ECCO L’ELENCO DELLE FARMACIE DOVE FARE I TEST ANTIGENICI PER IL GREEN PASS
Tamponi Rapidi Covid, ecco le farmacie di tutte che hanno aderito al Protocollo per i test antigenici validi per il Green Pass.
È stato firmato il protocollo d’intesa che garantirà la somministrazione dei test antigenici rapidi – validi per l’emissione della certificazione digitale – a prezzo calmierato da parte delle farmacie aderenti.
L’accordo è stato predisposto dal Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo d’intesa con il Ministro della Salute Roberto Speranza ed i presidenti di Federfarma, A.S.SO.FARM. e FarmacieUnite.
CLICCANDO QUI PUOI SCARICARE L'ELENCO DELLE FARMACIE ITALIANE CHE HANNO ADERITO AL PROTOCOLLO TAMPONI RAPIDI
Il documento prevede che presso le farmacie aderenti al protocollo d’intesa il prezzo del test a favore dei minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni sarà pari a 8 Euro, mentre per gli over 18 tale prezzo è fissato a 15 Euro.
In particolare, per i test eseguiti in favore dei minori tra i 12 e i 18 anni, le farmacie aderenti riceveranno un contributo da parte dell’Amministrazione Pubblica pari a 7 Euro.
La remunerazione complessiva per le farmacie sarà pari a 15 Euro, di cui 8 a carico dell’utente e 7 quale quota di contribuzione pubblica.
Secondo l'ultimo elenco presente sul sito del Governo, una farmacia Paternese ha aderito.
Il protocollo sarà valido fino al 30 settembre 2021 e l’elenco delle farmacie aderenti sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Commissario Straordinario all’emergenza Covid-19.