TAMPONI RAPIDI, ECCO L'ELENCO DELLE FARMACIE DOVE FARE I TEST ANTIGENICI PER IL GREEN PASS A 8 E 15 EURO

Tamponi Rapidi Covid, ecco le farmacie di tutte che hanno aderito al Protocollo per i test antigenici validi per il Green Pass.

È stato firmato il protocollo d’intesa che garantirà la somministrazione dei test antigenici rapidi – validi per l’emissione della certificazione digitale – a prezzo calmierato da parte delle farmacie aderenti.

L’accordo è stato predisposto dal Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo d’intesa con il Ministro della Salute Roberto Speranza ed i presidenti di Federfarma, A.S.SO.FARM. e FarmacieUnite.

Il documento prevede che presso le farmacie aderenti al protocollo d’intesa il prezzo del test a favore dei minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni sarà pari a 8 Euro, mentre per gli over 18 tale prezzo è fissato a 15 Euro.

In particolare, per i test eseguiti in favore dei minori tra i 12 e i 18 anni, le farmacie aderenti riceveranno un contributo da parte dell’Amministrazione Pubblica pari a 7 Euro.

La remunerazione complessiva per le farmacie sarà pari a 15 Euro, di cui 8 a carico dell’utente e 7 quale quota di contribuzione pubblica.

Scarica documento allegato CLICCANDO QUI PUOI SCARICARE L'ELENCO DELLE FARMACIE ITALIANE CHE HANNO ADERITO AL PROTOCOLLO TAMPONI RAPIDI

Secondo l'ultimo elenco presente sul sito del Governo, una farmacia Paternese ha aderito.

Il protocollo sarà valido fino al 30 settembre 2021 e l’elenco delle farmacie aderenti sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Commissario Straordinario all’emergenza Covid-19.