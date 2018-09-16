95047

TANGENZIALE DI CATANIA, PER INCIDENTE CHIUSA CORSIA IN DIREZIONE SIRACUSA

A cura di Redazione Redazione
16 settembre 2018 19:54
A causa di un incidente a 639 m prima di Svincolo Bicocca-Asse Servizi Per Porto-Aeroporto (Km. 16,8) in direzione Svincolo Simeto - SS114 è stata chiusa la corsia di marcia.

Sul posto i soccorsi, si segnalano forte rallentamenti sul traffico.

CCISS segnala code per 2 km causa traffico intenso nel tratto compreso tra Svincolo Acireale e Catania (Km. 75,6) in in direzione Catania

 

