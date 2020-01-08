TANGENZIALE CATANIA, CHIUDE SVINCOLO PER L’AEROPORTO: ECCO COME CAMBIA LA VIABILITÀ

Oggi mercoledì 8 gennaio, avranno concreto avvio gli interventi per la realizzazione della nuova rotatoria per il miglioramento della connessione tra la Tangenziale ovest di Catania e l’Asse dei servi...

Oggi mercoledì 8 gennaio, avranno concreto avvio gli interventi per la realizzazione della nuova rotatoria per il miglioramento della connessione tra la Tangenziale ovest di Catania e l’Asse dei servizi, che conduce anche all’Aeroporto internazionale di Fontanarossa.

Come rende noto l’Anas, durante questa prima fase di lavori, che avrà termine entro il 30 aprile, la rampa di uscita dalla Tangenziale ovest di Catania, denominata “Asse dei servizi – porto – aeroporto”, rimarrà chiusa al traffico per i veicoli provenienti da Messina e diretti in aeroporto (nella foto di repertorio).

Per raggiungere l’aeroporto, pertanto, sarà necessario uscire alla precedente uscita denominata “Catania Zia Lisa”, percorrere il tratto terminale di A19 “Palermo-Catania” e, seguendo le indicazioni in loco, sarà possibile immettersi sull’Asse dei servizi in direzione aeroporto. L’incremento dei tempi di percorrenza per l’aeroporto è stimato in 15 minuti.

Nello stesso periodo sarà chiusa al traffico anche la rampa di immissione in Tangenziale ovest per i veicoli provenienti dall’aeroporto e diretti a Siracusa. Indicazioni dell’itinerario alternativo saranno presenti in loco.