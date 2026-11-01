Tangenziale Catania, dal 2 al 6 novembre chiude la rampa Zona Industriale Nord verso Siracusa

Lavori Anas per la manutenzione delle barriere di sicurezza. Previsto un percorso alternativo per i veicoli diretti verso Siracusa.

Per consentire il proseguimento dei lavori di manutenzione programmata finalizzati alla riqualificazione delle barriere di sicurezza, Anas ha disposto alcune limitazioni alla circolazione lungo il Raccordo Autostradale 15 “Tangenziale Ovest di Catania”.

In particolare, dal 2 al 6 novembre 2026, esclusi i giorni festivi e prefestivi, nella fascia oraria compresa tra le 21:00 e le 6:00 del giorno successivo, sarà chiusa al traffico la rampa di ingresso dello svincolo “Zona Industriale Nord”, tra il km 17,740 e il km 17,900, per i veicoli provenienti dalla Zona Industriale e diretti verso Siracusa.

Durante l'esecuzione dei lavori, nell'area di cantiere saranno inoltre in vigore il limite massimo di velocità di 60 km/h, con progressiva riduzione della velocità attraverso apposita segnaletica, e il divieto di sorpasso.

Per gli automobilisti provenienti dalla Zona Industriale Nord e diretti verso Siracusa sarà predisposto un percorso alternativo, opportunamente indicato sul posto attraverso la segnaletica stradale.

Le limitazioni si rendono necessarie per consentire lo svolgimento in sicurezza degli interventi di manutenzione e ammodernamento delle barriere stradali.

Anas raccomanda agli automobilisti di prestare particolare attenzione alla segnaletica presente sul posto, di moderare la velocità in prossimità delle aree interessate dai lavori e di programmare gli spostamenti tenendo conto delle chiusure notturne previste.