Tangenziale di Catania, causano un incidente con 5 veicoli e fuggono: coppia denunciata

La coppia, dopo lo scontro che ha coinvolto cinque veicoli e causato diversi feriti, avrebbe abbandonato l’auto e fatto perdere le proprie tracce.

La Polizia di Stato ha individuato la coppia che, alcuni giorni fa, di notte , non si è fermata per prestare soccorso dopo aver causato in Tangenziale un incidente stradale, in cui sono stato coinvolti cinque veicoli, con numerosi feriti trasportati, in ambulanza, all’ospedale “San Marco” di Catania.

I rilievi sono stati effettuati, nell’immediatezza dei fatti, da una pattuglia della Polizia Stradale di Catania. I poliziotti hanno messo in sicurezza le auto, scongiurando ulteriori pericoli per l’incolumità degli occupanti dei mezzi e degli altri utenti della strada, allertando immediatamente i soccorsi per prestare tutte le cure ai malcapitati.

Durante gli accertamenti, gli agenti della Sezione Polizia Stradale hanno notato un’auto abbandonata in strada, sporca di sangue in più punti. Dopo aver raccolto importanti informazioni dai testimoni coinvolti nel violento impatto, i poliziotti hanno avviato una serrata attività d’indagine, acquisendo le immagini delle videocamere di sorveglianza, presenti nella zona.

Dall’analisi dei video, è stato possibile risalire ai due occupanti dell’auto abbandonata, un uomo e una donna catanesi, entrambi di 35 anni, e ricostruire la dinamica dell’incidente: il veicolo con a bordo la coppia procedeva a velocità sostenuta lungo la corsia d’emergenza fino a quando ha impattato con gli altri veicoli. A quel punto i due sono usciti dall’abitacolo, senza allertare i soccorsi, fuggendo a piedi tra le sterpaglie di una campagna vicina.

I poliziotti hanno setacciato la zona alla ricerca di elementi utili alle indagini, proseguendo la perlustrazione dell’area anche il giorno seguente, alle prime luci dell’alba. In questa fase, gli agenti hanno notato una donna che camminava pericolosamente sulla carreggiata e, dopo aver accertato che stesse bene, hanno verificato che si trattava proprio della donna ricercata. In una prima fase, la 35enne non ha voluto riferire il nome dell’uomo alla guida del veicolo, ma, contestualmente, negli uffici della sezione Polizia Stradale si era già riusciti a risalire al conducente, zoppicante e con il polso fasciato. Inizialmente, l’uomo ha negato ogni responsabilità, ma, una volta messo alle strette dai poliziotti, sulla base degli elementi acquisiti, ha ammesso quanto accaduto.

Il 35enne è risultato pure sprovvisto di patente e, pertanto, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, per guida senza patente. Inoltre, è stato deferito, in concorso con la donna, per omissione di soccorso agli automobilisti feriti, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.