Tangenziale di Catania, chiude di notte lo svincolo di Gravina: date, orari e percorsi alternativi

Su richiesta del Comune di Gravina di Catania, Anas ha disposto alcune chiusure notturne delle rampe dello svincolo di Gravina di Catania, situate tra il km 3,170 e il km 3,310 del raccordo autostradale 15 “Tangenziale Ovest di Catania”.

Il provvedimento si rende necessario per consentire al Comune di eseguire il rifacimento della pavimentazione stradale di via Etnea, interferente con le rampe dello svincolo, nell’ambito dei lavori per la realizzazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche lungo la stessa via, nel tratto compreso tra via San Paolo e via Gramsci.

Nel dettaglio, dal 9 al 14 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 21:30 e le 6:00 del giorno successivo, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi, saranno chiuse:

la rampa di uscita dello svincolo di Gravina di Catania, al km 3,310, per i veicoli in direzione Messina;

la rampa di ingresso dello stesso svincolo, al km 3,170, in direzione Messina.

Successivamente, dal 15 al 21 settembre, sempre nella fascia oraria compresa tra le 21:30 e le 6:00 del giorno successivo e con esclusione dei giorni festivi, saranno chiuse:

la rampa di uscita dello svincolo di Gravina di Catania, al km 3,170, per i veicoli in direzione Siracusa;

la rampa di ingresso dello stesso svincolo, al km 3,310, in direzione Siracusa.

Durante le chiusure, le rampe dovranno essere presidiate dal personale dell’impresa esecutrice dei lavori. I percorsi alternativi saranno segnalati sul posto e garantiti attraverso gli svincoli di San Giovanni Galermo e San Gregorio di Catania.