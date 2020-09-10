TANGENZIALE DI CATANIA CHIUSA TRA LO SVINCOLO ZIA LISA E LO SVINCOLO ZONA INDUSTRIALE NORD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER DISINNESCO ORDIGNO BELLICO

La tangenziale ovest di Catania è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, a causa del ritrovamento di un ordigno bellico. In via precauzionale è stato impedito alle auto di transitare in a...

La tangenziale ovest di Catania è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, a causa del ritrovamento di un ordigno bellico. In via precauzionale è stato impedito alle auto di transitare in attesa delle operazioni di messa in sicurezza della carica esplosiva. Il tratto interessato alla chiusura è compreso tra lo svincolo Zia Lisa e Zona Industriale Nord, incluse le rampe di connessione con l’autostrada A19 “Palermo-Catania”.“

Traffico in tilt con lunghissime code e tanti disagi per gli automobilisti