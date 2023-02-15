TANGENZIALE DI CATANIA: CHIUSURE NOTTURNE E RESTRINGIMENTI PER LAVORI NEI PROSSIMI GIORNI. IL CALENDARIO

A partire da domani, giovedì 16 febbraio, e fino a lunedì 20 febbraio, lungo la carreggiata in direzione Siracusa della Tangenziale Ovest di Catania saranno eseguiti i lavori di rifacimento della pavi...

A partire da domani, giovedì 16 febbraio, e fino a lunedì 20 febbraio, lungo la carreggiata in direzione Siracusa della Tangenziale Ovest di Catania saranno eseguiti i lavori di rifacimento della pavimentazione di un tratto deteriorato, compreso tra gli svincoli “Asse dei Servizi” e “Passo Martino”. Le lavorazioni saranno eseguite in fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 18, poiché la stesura del conglomerato bituminoso non è compatibile con le attuali temperature notturne. Lungo gli 800 metri oggetto dell’intervento, saranno messi in atto restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di sorpasso o emergenza e marcia, a seconda dello stato di avanzamento del cantiere. Si consiglia, pertanto, l’uscita allo svincolo Asse dei Servizi.

Nell’ambito dei lavori di potenziamento degli impianti tecnologici lungo la Tangenziale Ovest di Catania, a partire da domani sera, giovedì 16 febbraio, e fino a sabato 18 febbraio, sarà necessario interdire la circolazione in orario notturno, nella fascia oraria compresa tra le ore 21 e le ore 6 del mattino successivo, secondo il calendario di seguito specificato.

Nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 febbraio, sarà chiusa la carreggiata in direzione Siracusa dal km 17,500 al km 21,350, tra gli svincoli di Zona Industriale Nord e Zona Industriale Sud.

Nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 febbraio, sarà chiusa la carreggiata in direzione Messina dal km 15,600 al km 12,700, tra gli svincoli di Zia Lisa e San Giorgio.

Le indicazioni sui percorsi alternativi saranno di volta in volta posizionate in loco. Il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.