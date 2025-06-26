Tangenziale di Catania: domani l’apertura dello svincolo di Misterbianco

A partire dalle ore 11:00 di venerdì 27 giugno 2025 verranno ufficialmente aperti al traffico veicolare il ramo 2 e il ramo 4 del nuovo svincolo realizzato al km 6+700 del R.A. 15 – Tangenziale Ovest...

A partire dalle ore 11:00 di venerdì 27 giugno 2025 verranno ufficialmente aperti al traffico veicolare il ramo 2 e il ramo 4 del nuovo svincolo realizzato al km 6+700 del R.A. 15 – Tangenziale Ovest di Catania. L’intervento, costituisce un’opera strategica per migliorare i collegamenti tra la Tangenziale e i Comuni etnei di Misterbianco, San Pietro Clarenza, Camporotondo Etneo, Belpasso e Nicolosi.

L’apertura dello svincolo rappresenta un passo fondamentale nella realizzazione della nuova strada di collegamento tra la Tangenziale di Catania ed Etna Sud, progettata per decongestionare il traffico urbano, migliorare la mobilità nell’area metropolitana e favorire lo sviluppo socio-economico del comprensorio pedemontano etneo.

Il progetto è stato portato avanti dalla Città Metropolitana di Catania, in collaborazione con ANAS S.p.A.

Tutte le opere relative ai rami 2 e 4 sono state ultimate e collaudate secondo le normative vigenti. L’apertura avverrà in totale sicurezza e con l’adeguata segnaletica orizzontale e verticale conforme al Codice della Strada.

«Si tratta di un’opera fondamentale – dichiara il Sindaco Metropolitano – che restituisce ai cittadini un’infrastruttura che migliorerà la qualità della vita e accorcerà le distanze tra le aree urbane e quelle dell’Etna. Obiettivo della città metropolitana è quello di agevolare i collegamenti con i paesi etnei e favorire la viabilità dei pendolari che si dirigono giornalmente verso Catania.»

La nuova viabilità rappresenta un tassello importante della strategia di ammodernamento e potenziamento infrastrutturale dell’area metropolitana di Catania, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’efficienza dei collegamenti stradali.

Si sottolinea che i rami 2 e 4 sono svincoli che immettono in Tangenziale per chi proviene rispettivamente da direzione Siracusa e Messina.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale della Città Metropolitana di Catania: www.cittametropolitana.ct.it