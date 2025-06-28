Tangenziale di Catania, inaugurato il nuovo svincolo di Lineri-Misterbianco

Dalle 11 di ieri è ufficialmente aperto il nuovo svincolo sulla Tangenziale di Catania in entrata da Misterbianco (Lineri). Le prime auto si sono immesse regolarmente sulla sede stradale, alla presen...

Dalle 11 di ieri è ufficialmente aperto il nuovo svincolo sulla Tangenziale di Catania in entrata da Misterbianco (Lineri). Le prime auto si sono immesse regolarmente sulla sede stradale, alla presenza del sindaco di Misterbianco Marco Corsaro e dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, il delegato Ivan Albo della Città metropolitana di Catania e i tecnici di Anas.

È stato così inaugurato il primo collegamento diretto tra i quartieri di Lineri, Serra e zone limitrofe, e la principale arteria viaria dell’area metropolitana etnea. Il nuovo svincolo è stato realizzato nell’ambito della “Strada dell’Etna”, opera strategica per la viabilità tra l’entroterra e il capoluogo.

“Abbiamo lavorato con costanza e massima attenzione a difesa dei cittadini – ha dichiarato il sindaco Marco Corsaro – per un risultato che ha certamente una portata storica. Finalmente è possibile immettersi direttamente dai nostri quartieri in Tangenziale e quindi raggiungere più velocemente Catania, l’aeroporto e il resto della provincia. Dopo un lungo cantiere e qualche inevitabile disagio, arriva la giusta risposta a un’esigenza concreta dei nostri quartieri, migliorando la qualità della vita e la connessione della nostra comunità”.

Il sindaco Corsaro rivolge un appello alla Città metropolitana: “Ora continueremo a vigilare sull’opera, anche interessando la Prefettura, perché c’è il secondo troncone della “Strada dell’Etna” da completare, da via Siracusa verso San Pietro Clarenza. Non possiamo fermarci a metà strada. Serve uno sforzo immediato per chiudere l’anello viario e garantire alla Città di Misterbianco e ai suoi quartieri – conclude – un nuovo e necessario accesso diretto verso l’area pedemontana”.