Tangenziale di Catania, incidente: lunghe code verso Misterbianco già da San Gregorio
Il sinistro segnalato poco prima della sede Anas. Traffico rallentato e lunghe code, mentre oltre il punto dell'incidente la circolazione risulta scorrevole.
CATANIA – Pesanti disagi alla circolazione questa mattina, giovedì 5 novembre, a causa di un incidente stradale segnalato in direzione Catania, poco prima della sede Anas.
Secondo le prime informazioni, nel sinistro sarebbero coinvolti più veicoli, ma al momento non si conoscono l'esatta dinamica dell'accaduto né le eventuali conseguenze per le persone coinvolte.
Lunghe code già a partire da San Gregorio, con traffico fortemente rallentato lungo il percorso in direzione Misterbianco. Gli automobilisti stanno incontrando notevoli difficoltà negli spostamenti, soprattutto nell'orario mattutino.
Secondo quanto segnalato sui social dall'automobilista Massimiliano Mandrà, superato il punto dell'incidente la circolazione torna scorrevole.
Si raccomanda la massima prudenza agli automobilisti e, dove possibile, di valutare percorsi alternativi