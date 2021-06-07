TANGENZIALE DI CATANIA, LAVORI NOTTURNI DA OGGI 07 GIUGNO AL 14 GIUGNO

Nell’ambito degli interventi per l’installazione dei nuovi portali per la segnaletica verticale lungo la Tangenziale Ovest di Catania, nelle prossime notti saranno eseguiti interventi che prevedono la...

Nell’ambito degli interventi per l’installazione dei nuovi portali per la segnaletica verticale lungo la Tangenziale Ovest di Catania, nelle prossime notti saranno eseguiti interventi che prevedono la chiusura totale di singoli tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni.

In particolare, tra le ore 22 di lunedì 7 e le ore 6 di martedì 8 giugno, sarà chiuso il tratto in direzione Messina dal km 19,800 al km 17,500, con percorso alternativo a partire dallo svincolo Zona Industriale Sud.

Tra le ore 22 di martedì 8 e le ore 6 di mercoledì 9 giugno, sarà chiuso il tratto in direzione Messina dal km 15,700 al km 12,600, con percorso alternativo a partire dallo svincolo di Zia Lisa.

Tra le ore 22 di mercoledì 9 e le ore 6 di giovedì 10 giugno sarà chiuso il tratto in direzione Siracusa dal km 12,600 al km 15,700, con percorso alternativo a partire dallo svincolo di San Giorgio.

Tra le ore 22 di giovedì 10 e le ore 6 di venerdì 11 giugno, sarà chiuso il tratto in direzione Siracusa dal km 12,600 al km 17,800, con percorso alternativo a partire dallo svincolo di San Giorgio per i veicoli provenienti da Messina. Inoltre, i veicoli provenienti dall’A19 e diretti a Siracusa potranno proseguire sino al termine dell’autostrada e seguire il percorso alternativo segnalato in loco.

Infine, dalle ore 22 alla mezzanotte di lunedì 14 giugno, sarà chiuso il tratto in direzione Siracusa dal km 12,600 al km 15,700, con percorso alternativo a partire dallo svincolo di San Giorgio.

