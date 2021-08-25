TANGENZIALE DI CATANIA, NEL TRATTO MISTERBIANCO GRAVINA RITIRATE BEN DODICI PATENTI DI GUIDA AI COSIDDETTI FURBETTI DELLA CORSIA DI EMERGENZA

SANZIONATI 12 FURBETTI DELLA CORSIA DI EMERGENZANell’ambito dei servizi mirati al controllo del territorio ed alla vigilanza stradale predisposti dal Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale”...

Nell’ambito dei servizi mirati al controllo del territorio ed alla vigilanza stradale predisposti dal Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale” di Catania, pattuglie dipendenti, hanno proceduto solo nella giornata appena trascorsa, sulla Tangenziale di Catania, nella tratta autostradale compresa tra Misterbianco e Gravina di Catania, a ritirare ben dodici patenti di guida ai cosiddetti furbetti della corsia di emergenza che, incuranti dell’importanza di lasciare libera la corsia d’emergenza, sfrecciano in barba a quanti rispettosi e consapevoli aspettano incolonnati nel traffico avanzando prudentemente sulle corsie di marcia, con il plauso degli automobilisti in transito che hanno apprezzato l’attività svolta.

L’intervento tempestivo della Polizia Stradale è servito a ripristinare la corretta circolazione stradale e a salvaguardare la pubblica incolumità.